Совбез России обновил информацию о руководстве

На сайте Совета безопасности России обновилась информация о составе руководства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новые данные отражают недавние назначения — теперь на сайте указано, что секретарем Совбеза является бывший министр обороны Сергей Шойгу. Помимо этого, на странице опубликованы его фото и биография.

«Указом президента Российской Федерации № 328 от 12 мая 2024 года назначен секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. Генерал армии», — указано на сайте.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности России. С 2012 года Шойгу занимал пост министра обороны.