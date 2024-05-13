Куренков заявил, что волновался при выдвижении на пост главы МЧС

Кандидат на должность главы МЧС России Александр Куренков заявил, что испытывал волнение при выдвижении на пост. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом Куренков рассказал журналистам. Отвечая на вопрос о том, было ли выдвижение для него неожиданным, кандидат на пост признался в волнении.

«Я волновался, скажем так», — заявил он.

Куренков также добавил, что во время консультации сенаторы задавали ему вопросы по поводу паводков и терактов, а также о ситуации в Белгороде.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил Куренкова на пост главы МЧС.