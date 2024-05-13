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Директор ФСБ Бортников прибыл в Совет Федерации

Директор ФСБ Александр Бортников прибыл в Совет Федерации. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает ТАСС.

Директор ФСБ Бортников прибыл в Совет Федерации
© globallookpress.com

Совет Федерации проведет консультации по поводу переназначения Александра Бортникова на должность главы ФСБ.

Ранее 3 мая в Совет Федерации прибыл кандидат на пост главы МВД Владимир Колокольцев. 12 мая президент Владимир Путин предложил переназначить Александра Бортникова на должность главы ФСБ, а Владимира Колокольцева на должность руководителя МВД.

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