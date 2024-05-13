Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку как внутри страны, так и на Западе, заявил в эфире радио Sputnik посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.

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Ранее президент Чехии Петр Павел выразил сомнения в способности Киева вернуть потерянные территории, об этом он заявил в интервью венской газете Die Presse.

По мнению Мирошника, чешский лидер «ввязан в украинский кейс по полной программе», но даже он говорит, что желание Зеленского вернуться к границам 1991 года станет «непреодолимым препятствием для начала переговорного процесса». Петр Павел держит у себя в голове, что переговоры могут быть, добавил посол.

Собеседник радио убежден, что президент Украины надеется на поддержку своей «формулы мира» на предстоящем саммите в Швейцарии, но Запад готов пожертвовать им.

«Зеленский не будет никогда «президентом мира», не будет восстанавливать страну, — сказал Мирошник. — Он ожидает, что все как один поддержат украинскую «формулу мира». Но когда даже такие ястребы, как президент Чехии, заявляют: «Перестаньте глупости говорить», то понятно, что даже радикальные сторонники Киева не готовы поддерживать эту историю».

Как писала «Парламентская газета», с 15 по 16 июля в Бюргеншток пройдет конференция по Украину. На нее приглашены более 160 государств, но присутствие России не предусмотрено. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предстоящее событие «псевдомирной конференцией».