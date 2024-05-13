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Мирошник считает, что Зеленский никогда не будет «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский теряет поддержку как внутри страны, так и на Западе, заявил в эфире радио Sputnik посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России Родион Мирошник.

Мирошник считает, что Зеленский никогда не будет «президентом мира»
© Парламентская газета

Ранее президент Чехии Петр Павел выразил сомнения в способности Киева вернуть потерянные территории, об этом он заявил в интервью венской газете Die Presse.

По мнению Мирошника, чешский лидер «ввязан в украинский кейс по полной программе», но даже он говорит, что желание Зеленского вернуться к границам 1991 года станет «непреодолимым препятствием для начала переговорного процесса». Петр Павел держит у себя в голове, что переговоры могут быть, добавил посол.

Собеседник радио убежден, что президент Украины надеется на поддержку своей «формулы мира» на предстоящем саммите в Швейцарии, но Запад готов пожертвовать им.

«Зеленский не будет никогда «президентом мира», не будет восстанавливать страну, — сказал Мирошник. — Он ожидает, что все как один поддержат украинскую «формулу мира». Но когда даже такие ястребы, как президент Чехии, заявляют: «Перестаньте глупости говорить», то понятно, что даже радикальные сторонники Киева не готовы поддерживать эту историю».

Как писала «Парламентская газета», с 15 по 16 июля в Бюргеншток пройдет конференция по Украину. На нее приглашены более 160 государств, но присутствие России не предусмотрено. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предстоящее событие «псевдомирной конференцией»

Политика
Петр Павел
Родион Мирошник
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Мария Захарова
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