Госдума утвердила Дениса Мантурова первым вице-премьером России
Он будет курировать в правительстве вопросы промышленности и торговли. Ранее его кандидатуру на этот пост предложил премьер-министр Михаил Мишустин.
Сегодня же депутаты утвердили вице-премьером по энергетике и экономике Александра Новака, вице-премьером по социальным вопросам — Татьяну Голикову, вице-премьером по транспорту — Виталия Савельева, вице-премьером по АПК и экологии — Дмитрия Патрушева, вице-премьером по евразийской интеграции — Алексея Оверчука, вице-премьером по строительству и ЖКХ — Марата Хуснуллина, вице-премьером по Дальнему Востоку и Арктике — Юрия Трутнева, вице-премьером по науке — Дмитрия Чернышенко, вице-премьером по цифровому развитию и связи, а также антимонопольной политике — Дмитрия Григоренко, сообщает ТАСС. Всего у Михаила Мишустина будет 10 заместителей. Структуру правительства своим указом на днях утвердил президент Владимир Путин.