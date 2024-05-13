Госдума утвердила кандидатуру Патрушева на должность вице-премьера

Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера
Госдума в ходе пленарного заседания приняла постановление об утверждении Дмитрия Патрушева заместителем председателя правительства Российской Федерации. э
«Утвердить Патрушева Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства Российской Федерации. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации», – говорится в тексте документа.
Ранее комитет Государственной думы по аграрным вопросам поддержал кандидатуру Патрушева на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации.