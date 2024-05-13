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Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера

Госдума в ходе пленарного заседания приняла постановление об утверждении Дмитрия Патрушева заместителем председателя правительства Российской Федерации. э

Госдума утвердила кандидатуру Патрушева на должность вице-премьера
© ТАСС
«Утвердить Патрушева Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства Российской Федерации. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации», – говорится в тексте документа.

Ранее комитет Государственной думы по аграрным вопросам поддержал кандидатуру Патрушева на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации.

Политика
Дмитрий Патрушев
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