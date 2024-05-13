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Госдума утвердила Александра Новака на пост вице-премьера

Госдума в ходе пленарного заседания приняла постановление об утверждении Александра Новака заместителем председателя правительства Российской Федерации.

Госдума утвердила Александра Новака на пост вице-премьера
© РИА Новости
«Утвердить Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации», – говорится в постановлении.

Ранее комитет Госдумы по энергетике поддержал кандидатуру Новака на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации и рекомендовал Госдуме утвердить данную кандидатуру.

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