Госдума утвердила Александра Новака на пост вице-премьера

Госдума в ходе пленарного заседания приняла постановление об утверждении Александра Новака заместителем председателя правительства Российской Федерации.

«Утвердить Новака Александра Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации», – говорится в постановлении.

Ранее комитет Госдумы по энергетике поддержал кандидатуру Новака на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации и рекомендовал Госдуме утвердить данную кандидатуру.