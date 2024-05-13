Госдума утвердила Чернышенко на должность зампредседателя правительства РФ

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла постановление об утверждении Дмитрия Чернышенко заместителем председателя правительства Российской Федерации.

«Утвердить Чернышенко Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства Российской Федерации. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации», – говорится в документе.

Ранее комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал кандидатуру Чернышенко на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации и рекомендовал нижней палате парламента утвердить данную кандидатуру.