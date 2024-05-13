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Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Чернышенко на должность заместителя председателя правительства РФ

Государственная дума в ходе пленарного заседания приняла постановление об утверждении Дмитрия Чернышенко заместителем председателя правительства Российской Федерации.

Госдума утвердила Чернышенко на должность зампредседателя правительства РФ
© РИА Новости
«Утвердить Чернышенко Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства Российской Федерации. Направить настоящее постановление президенту Российской Федерации, председателю правительства Российской Федерации», – говорится в документе.

Ранее комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал кандидатуру Чернышенко на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации и рекомендовал нижней палате парламента утвердить данную кандидатуру.

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Дмитрий Чернышенко
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