Появились подробности тайной жизни предложенного Путиным министра обороны

Бывший вице-премьер Андрей Белоусов, которого президент России Владимир Путин предложил назначить главой Минобороны, помогал священнослужителям в храме, находящемся в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы. Об этом сообщает KP.RU.

После появления информации о предложении Путина выдвинуть Белоусова на пост министра обороны в сети появилось фотография, на котором экс-вице-премьер стоит в церковных одеяниях.

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Сначала высказывались предположения, что он служил алтарником в одной из церквей Владимирской области, однако эта информация оказалась неверной.

«Нельзя сказать, что Андрей Рэмович служил у нас в храме алтарником. Иногда приезжал и алтарничал», — рассказал настоятель храма, протоиерей Леонид Царевский.