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Госдума утвердила Дениса Мантурова первым заместителем председателя правительства

Госдума утвердила Дениса Мантурова первым заместителем председателя правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

Госдума утвердила Дениса Мантурова первым заместителем председателя правительства
© РИА Новости

За Мантурова проголосовал 431 депутат. Как отмечается, он и дальше будет заниматься курированием промышленности.

Также Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект постановления об утверждении Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства России по социальным вопросам. Настоящее постановление будет направлено президенту РФ и председателю правительства страны, говорится в документе.

Также вице-премьерские посты заняли:

  • Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
  • Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
  • Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
  • Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу, а также руководящий аппаратом правительства;
  • Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
  • Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
  • Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
  • Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.

Ранее Мантуров заявил, что для него большая честь продолжить работу в новом составе правительства, а также ответственность за решение задач, контур которых определил президент в послании Федеральному собранию. Он отметил, что в промышленности нужно уделять еще больше внимания достижению технологического суверенитета.

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