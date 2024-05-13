Госдума утвердила Дениса Мантурова первым заместителем председателя правительства
Госдума утвердила Дениса Мантурова первым заместителем председателя правительства. Об этом сообщает РИА Новости.
За Мантурова проголосовал 431 депутат. Как отмечается, он и дальше будет заниматься курированием промышленности.
Также Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект постановления об утверждении Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства России по социальным вопросам. Настоящее постановление будет направлено президенту РФ и председателю правительства страны, говорится в документе.
Также вице-премьерские посты заняли:
- Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
- Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
- Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
- Дмитрий Григоренко — вице-премьер, курирующий финансовую и контрольно-надзорную сферу, а также руководящий аппаратом правительства;
- Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, он продолжит курировать IT, связь, туризм, спорт, культуру и СМИ;
- Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующий строительство и региональное развитие;
- Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
- Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
Ранее Мантуров заявил, что для него большая честь продолжить работу в новом составе правительства, а также ответственность за решение задач, контур которых определил президент в послании Федеральному собранию. Он отметил, что в промышленности нужно уделять еще больше внимания достижению технологического суверенитета.