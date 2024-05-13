Госдума утвердила Дениса Мантурова первым заместителем председателя правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

© РИА Новости

За Мантурова проголосовал 431 депутат. Как отмечается, он и дальше будет заниматься курированием промышленности.

Также Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект постановления об утверждении Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства России по социальным вопросам. Настоящее постановление будет направлено президенту РФ и председателю правительства страны, говорится в документе.

Также вице-премьерские посты заняли:

Ранее Мантуров заявил, что для него большая честь продолжить работу в новом составе правительства, а также ответственность за решение задач, контур которых определил президент в послании Федеральному собранию. Он отметил, что в промышленности нужно уделять еще больше внимания достижению технологического суверенитета.