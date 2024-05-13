Кандидат на должность главы МВД назвал задачи ведомства

Главными задачами МВД РФ на этот год являются сохранение бюджетных средств и борьба с коррупцией. Об этом заявил кандидат на должность министра внутренних дел Владимир Колокольцев на заседание комитетов Совета Федерации, передает РИА Новости.

«Что касается задач, это, прежде всего, сохранение бюджетных средств, борьба с коррупцией среди чиновничества и других граждан, выявление, документирование фактов злоупотребления и должностных преступлений. Ну и, конечно, борьба с коррупцией в своих собственных рядах», — сказал Колокольцев.

МВД, как он утверждает, не может полностью победить коррупцию, но в министерстве «справляется».

По его информации, около 75% коррупционных преступлений выявляются полицией, за последний год выявляемость повысилась на 3%, факты получения возросли на 15%.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел России, а также сохранить за Владимиром Колокольцевым пост главы министерства внутренних дел, за Константином Чуйченко — пост главы министерства юстиции.

Ранее в МВД заявили о росте числа тяжких преступлений в РФ.