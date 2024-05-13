Захарова напомнила о десятках покушений на глав США

Обсуждение западными странами политических процессов в России вызывает умиление, переходящее в недоумение, поскольку государства Запада должны в первую очередь «разобраться со своими легитимностями», заявила врио представителя МИД РФ Мария Захарова. Она назвала необъяснимыми открытые обсуждения в США убийства кандидата в президенты Дональда Трампа. Она призвала «англосаксонскую рать» разобраться с «легитимностью» на Западе, прежде чем спекулировать на тему инаугурации и назначений кабмина РФ.

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В качестве примера дипломат привела соответствующие призывы конгрессмена Дэна Голдмана и политолога-публициста Роберта Кагана, являющегося мужем экс-секретаря Госдепа США Виктории Нуланд.

Почему никто из западников <...> не обращает никакого внимания на то, что в США открыто заявляют о «необходимости убить кандидата в президенты экс-президента страны Дональда Трампа». Если вы полагаете, что это все просто риторика, то я вам скажу, что это просто история США, — написала Захарова.

Она опубликовала список, в котором указываются покушения и убийства президентов и кандидатов в президенты США начиная с 1835 года. В этом списке значатся 19 эпизодов, однако, как отмечает Захарова, это только рассекреченные материалы из открытого доступа.

Было бы неплохо, если бы вся эта англосаксонская рать обратила свои взоры на чудовищные проблемы с легитимностью, демократичностью и правочеловечностью собственных электорально-конституционных процедур, — резюмировала дипломат.

Ранее стало известно, что выдвижение президентом России Владимиром Путиным кандидатуры Андрея Белоусова на пост главы Минобороны, а также перевод Сергея Шойгу на должность секретаря Совбеза стали главными новостями в зарубежных СМИ. Информация об этом появилась на первых полосах крупных мировых изданий.