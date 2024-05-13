Лавров: Швейцария уже не годится для переговоров по Украине

Швейцария уже не годится для проведения переговоров, в том числе и по ситуации на Украине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил кандидат на должность министра иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания в Совфеде, где рассматривается вопрос его назначения.

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Он отметил, что конференция по украинскому кризису, которая пройдет в Швейцарии в середине июня, сводится к формулированию ультиматума для России. Мероприятие сосредоточено на формуле Владимира Зеленского и игнорирует другие инициативы, в том числе Китая.

«Швейцария, что бы ни было на повестке дня, как место проведения мирных переговоров уже не очень годится. Раньше Швейцария действительно была нейтральной страной. Сейчас Швейцария однозначно встала на сторону Украины», — заявил Лавров.

Он также напомнил, что Москва неоднократно заявляла о готовности начать переговоры с Киевом, однако лишь с учетом «признания реальностей, которые сложились».

Напомним, что с 15 по 16 июня в Швейцарии пройдет конференция по Украине. На встречу приглашены порядка 160 государств, однако Россия в ней принимать участия не будет. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее заявлял, что конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию.