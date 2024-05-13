$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Названа должность, которую может занять Патрушев

Бывший секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев может занять должность в администрации президента, считает политолог Константин Калачев. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что при этом лично ему сложно представить Патрушева в роли заместителя кого-либо.

Названа должность, которую может занять Патрушев
© globallookpress.com
Учитывая все навыки, таланты и опыт Николая Патрушева, единственный возможный оставшийся вариант — это занять ему должность в администрации президента. С другой стороны, мне сложно представить его в роли заместителя кого бы то ни было, — пояснил эксперт.

По его словам, остается только гадать, какую должность займет Патрушев. Так, на данный момент в администрации президента «все на своих местах», а система налажена и работает, отметил Калачев. Эксперт предположил, что экс-секретарь Совета безопасности также мог бы работать в Совете Федерации, но для этого ему придется стать сенатором.

Мне очевидно одно, что человек красит должность, а не наоборот. Что бы ему ни предложили, он останется единомышленником Владимира Путина и не потеряет своего влияния и политический вес, — заключил политолог.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Документ вступил в силу с момента подписания. На пост секретаря Совбеза РФ назначили Сергея Шойгу, который ранее занимал должность главы Минобороны России.

Политика
Константин Калачев
Сергей Шойгу
Николай Патрушев
Владимир Путин
Минобороны России
Совет Федерации
Совет безопасности РФ