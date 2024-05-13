$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Матвиенко высказалась о кандидатуре Белоусова на должность главы Минобороны

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко одобрила кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост глава Минобороны. Слова главы верхней палаты парламента приводит ТАСС.

Матвиенко высказалась о кандидатуре Белоусова на должность главы Минобороны
© globallookpress.com

12 мая кандидатуру Белоусова на должность главы оборонного ведомства предложил президент России Владимир Путин.

Матвиенко сказала, что Белоусов сможет ускорить поставку в войска современных вооружений. Помимо этого, в должности главы Минобороны он сможет наладить скорейшее внедрение инноваций, добавила она.

«Еще раз подчеркну, что я не вижу лучше кандидатуры», — заключила глава Совфеда.

Во время консультаций в Совфеде Белоусов рассказал о не устраивающей его ситуации с бойцами спецоперации. Он пояснил, что недоволен тем, что военнослужащих, которые приезжают в отпуск, отправляют в переполненные госпитали. Также Белоусов призвал наладить работу по обеспечению участников спецоперации жильем.

Политика
Валентина Матвиенко
Андрей Белоусов
Владимир Путин
Совет Федерации
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости