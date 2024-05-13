«Есть над чем работать»: Белоусов заявил, что его не устраивает соцобеспечение участников СВО

Кандидат на пост министра обороны Андрей Белоусов заявил о необходимости работать над социальным обеспечением участников спецоперации. Как сообщает ТАСС, во время выступления на заседании Совета Федерации по обороне и безопасности он обратил внимание на вопрос с жильем для бойцов и проблему переполнения госпиталей.

© РИА Новости

Белоусов подчеркнул, что денежное довольствие у российских военнослужащих находится на высоком уровне, однако «жизнь не сводится только к денежным выплатам».

«У нас есть еще над чем работать. Это касается выплат на обеспечение жильем участников СВО, это касается выплат гражданского персонала в воинских частях, это касается медицинского обслуживания», — сказал кандидат на пост.

Он добавил, что его не устраивает ситуация, когда участников спецоперации, приезжающих в отпуск, отправляют из гражданских медицинских учреждений в переполненные госпитали. По мнению Белоусова, этот вопрос требует скорейшего решения.

Напомним, что 7 мая Владимир Путин официально вступил в должность президента России. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства. 12 мая президент предложил назначить на должность министра обороны первого вице-премьера Андрея Белоусова.