Бюрократия и льготы: главное из выступления Белоусова в Совфеде

Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что его не устраивает ситуация, когда участников специальной военной операции на Украине, которые приезжают в отпуск, отправляют в переполненные госпитали. Об этом в понедельник, 13 мая, он заявил на заседании Совфеда.

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— Нам тут есть над чем работать. Это касается и обеспечения участников СВО жильем, это касается выплат гражданскому персоналу в воинских частях, это касается, особенно, медицинского обслуживания, — сказал он.

Белоусов добавил, что считает абсолютно неправильным те ситуации, когда участников спецоперации, которые приезжают в отпуск, переправляют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены. Кандидат на должность министра обороны подчеркнул, что этот вопрос необходимо решить. Это касается также и избыточной бюрократии и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих.

Кроме того, Белоусов отметил, что денежное довольствие военнослужащих находится на хорошем уровне, передает Telegram-канал «Совет Федерации».

Президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны России. Также российский лидер 11 мая подписал указ, согласно которому число и названия министерств в составе нового правительства РФ остаются неизменными.