Лавров прибыл в Совфед

Кандидат на пост министра иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Совет Федерации (СФ), где пройдут консультации профильного комитета по его переназначению на эту должность, передает корреспондент ТАСС.

В настоящее время идет процесс формирования нового кабинета министров. Правительство РФ в день инаугурации Владимира Путина, 7 мая, сложило свои полномочия перед избранным президентом. По закону заместители председателя правительства и федеральные министры назначаются главой государства после утверждения их кандидатур Госдумой. Однако в случае с руководителями МИД и силовых ведомств порядок отличается: их президент будет назначать после консультаций с СФ.

В воскресенье Путин внес на рассмотрение в верхнюю палату парламента кандидатуру Лаврова на пост главы российского дипведомства. После того, как соберутся профильные комитеты, где сенаторы задают вопросы кандидатам, в Совфеде во вторник пройдет пленарное заседание. По его итогам будет принято постановление о проведенных консультациях, этот документ незамедлительно направят президенту.

Лавров находится на своем посту с 2004 года - дольше, чем кто-либо в этой должности после распада СССР. За это время его неоднократно сравнивали с именитыми предшественниками, например, с Андреем Громыко, которого за принципиальные подходы зарубежная пресса называла "Мистер Нет", и Александром Горчаковым, добившимся больших успехов во главе дипломатии Российской империи.

В декабре 2023 года Лавров, который на тот момент был министром уже почти 20 лет, удивился вопросу о сроке его работы. Главный дипломат России подчеркнул, что служит РФ "до тех пор, пока страна нуждается" в нем.