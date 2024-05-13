Россия ожидает, что международные организации непредвзято и честно оценят атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Газета.Ru

«Сейчас мы ждем от ряда международных организаций честной оценки действий Украины. Это касается и ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе - прим. ТАСС), и Совета Безопасности ООН, ряда других международных организаций, в которых мы являемся непосредственными участниками, платим честно взносы и выполняем все нормы, которые возлагаются на участников», - сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24», комментируя обстрелы Белгорода, совершенные 12 мая. ТАСС

Ранее он отметил, что союзники Киева на Западе выделили оружие для ВСУ, а также обучили их вести боевые действия. Он указал на «иностранное спонсирование» боевых действий, а также добавил, что страны Запада скрывают преступления, происходящие на международной арене. Lenta.ru