Краснов раскритиковал Канаду за санкции против Генпрокуратуры

Генпрокурор Игорь Краснов раскритиковал власти Канады за санкции против российского надзорного ведомства. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

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Краснов отметил, что Генпрокуратура является центральным органом по исполнению международного Договора о правовой помощи по уголовным делам. По его словам, Канада формально не отказывается от исполнения договора, но вводит санкции против госоргана, который выполняет его с российской стороны.

«Это яркий пример непоследовательности и правового нигилизма, проявляемых страной, руководители которой одержимы русофобией», — заключил генпрокурор.

В мае 2023 года власти Канады ввели санкции против Генпрокуратуры и Минобразования. Всего тогда в санкционный список попали 70 физических и юридических лиц. Помимо ведомств, санкции затронули уполномоченных по правам ребенка в нескольких российских регионах, в том числе в Московской, Ленинградской областях, Краснодарском крае, Ростовской области.