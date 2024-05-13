Новое правительство РФ "помолодеет" на два года по сравнению с предыдущим

Средний возраст членов нового правительства России, которых должны согласовать в парламенте, достигает 53 лет. Это на 2,1 года меньше, чем у предыдущего кабмина на момент сложения полномочий, следует из подсчетов ТАСС.

Гендерное соотношение в кабинете остается прежним - в нем всего три женщины и 28 мужчин. Хотя на пост министра сельского хозяйства предложена Оксана Лут, правительство покидает вице-премьер Виктория Абрамченко. Вице-премьер Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова сохраняют посты.

Снижение среднего возраста членов правительства связано с заметным числом более молодых руководителей, пришедших в кабмин. В частности, предложенный на пост главы Минпромторга Антон Алиханов на 18 лет моложе Дениса Мантурова (37 лет против 55), претендент на пост главы Минтранса Роман Старовойт на те же 18 лет моложе предшественника Виталия Савельева (52 против 70), а возможный министр энергетики Сергей Цивилев на 10 лет моложе прошлого главы ведомства Николая Шульгинова (62 против 72).

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В сравнении с показателем на момент назначения прошлого кабинета в 2020 году средний возраст немного подрос - с 52 до 53 лет, однако это связано с тем, что многие министры сохранили посты в правительстве, став старше на 4 года.

Количество специалистов в возрасте до 45 лет включительно в новом составе кабмина выросло до 11 (7 в уходящем составе), тогда как в назначенном в 2020 году правительстве таких было только 10.

Самым молодым министром в новом кабмине станет глава Минпромторга Антон Алиханов, а самым возрастным - 74-летний глава МИД РФ Сергей Лавров. Его же можно считать дольше остальных работающим в правительстве - Лавров руководит внешней политикой РФ уже более 20 лет. "Долгожителем" кабмина можно было бы считать бывшего министра обороны Сергея Шойгу, работавшего в правительстве с 1994 года, однако в 2012 году он некоторое время в качестве губернатора возглавлял Московскую область, не занимая никакого министерского поста.