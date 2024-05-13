Западные СМИ отреагировали на новые назначения Путина

Совет Федерации в воскресенье сообщил, что президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший ранее этот пост Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.

Зарубежные СМИ уделили особое внимание изменениям в руководстве министерства обороны и других ведомств в России, они поместили новости о недавно объявленных перестановках на первые полосы, а также назвали их "значительными" и "неожиданными", больше всего заинтересовавшись экономическим прошлым Андрея Белоусова, пишет РИА Новости.

Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой кабмина

Politico обращает внимание на то, что Белоусов – экономист без видимого "военного опыта". По мнению издания, его назначение можно интерпретировать как знак того, что руководство России пытается "переключиться" спустя более чем два года с начала СВО.

Газета Financial Times пишет, что новые назначения, предложенные Путиным, знаменуют собой "крупнейшую встряску среди его сотрудников служб безопасности за последние полтора десятилетия".

Американская Washington Post также посчитала перестановки "серьезными" для сферы безопасности России.

Издание Independent назвало перестановки в силовом блоке в России самыми значительными с начала специальной военной операции и даже неожиданными.