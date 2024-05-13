Антонов обвинил США в желании снять с Киева ответственность за злодеяния

Отсутствие реакции США на удары ВСУ по жилым кварталам говорит об их готовности делать все, чтобы снять с Киева ответственность за его злодеяния. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.
"Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намека на соболезнования - весьма красноречива. Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния", - заявил посол, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства.
По словам Антонова "независимые" СМИ даже не заметили, что за сутки российский город был атакован неонацистскими выродками около десяти раз".
"Подчеркну: детей, женщин, стариков убивают западным оружием. Некие обещания Киева не использовать по целям в нашей стране полученные из Америки вооружения и гроша ломаного не стоят", - продолжил посол РФ. "Страусиная" политика коллективного Запада во главе с США, нежелание одернуть украинских приспешников не доведут до добра. Покрывательство террористов чудовищно и бесчеловечно", - подчеркнул он."Вывод напрашивается один. Российским вооруженным силам необходимо наращивать боевые действия. Отодвигать военную угрозу от рубежей Российской Федерации. Никакие компромиссы, когда речь идет о нашей национальной безопасности, неприемлемы", - заключил Антонов.