Отсутствие реакции США на удары ВСУ по жилым кварталам говорит об их готовности делать все, чтобы снять с Киева ответственность за его злодеяния. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ.

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"Реакция американских официальных лиц на смертоносные удары ВСУ по жилым кварталам, точнее отсутствие и намека на соболезнования - весьма красноречива. Подчеркивает готовность Вашингтона делать все, чтобы снять с киевских марионеток ответственность за их злодеяния", - заявил посол, слова которого приводит пресс-служба российского диппредставительства.

По словам Антонова "независимые" СМИ даже не заметили, что за сутки российский город был атакован неонацистскими выродками около десяти раз".