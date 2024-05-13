В Крыму пообещали ответить на угрозы США

США, угрожая американскими ракетами и самолетами Крыму, ставят свою безопасность под угрозу, которой в их истории никогда не было. Об этом заявил постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил о словах российского президента Владимира Путина о том, что страны, вмешивающиеся в украинский конфликт, получат ответ РФ, с которым они еще никогда в своей истории не сталкивались.

«Госсекретарь, видимо, хочет поэкспериментировать и узнать на практике, что означает предупреждение нашего президента», — отметил Мурадов.

«У них такого оружия никогда не будет»: почему ВСУ не удастся разрушить Крымский мост

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен пообещал: Вашингтон сделает все возможное для ускорения поставок оружия Киеву, в том числе с целью создания угрозы Крыму.

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил о провале плана НАТО по захвату Крыма.