Опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой кабмина

Журналист Павел Зарубин в Telegram-канале опубликовал кадры последнего заявления министра обороны Сергея Шойгу перед отставкой кабинета министров.

Уточняется, что они были сняты 6 мая, перед инаугурацией президента. На видео глава Минобороны рассказал о высокой оценке Владимиром Путиным работы правительства. Он добавил, что каждый из министров подводит итоги по завершении определенного этапа и оценивает свою работу за прошедший период.

По словам Шойгу, Путин говорил о результатах деятельности кабмина в тяжелейших условиях, сначала в период пандемии, затем беспрецедентных санкций.

«Я думаю, даже само слово "беспрецедентные" — оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны. Я тут полностью согласен с тем, что сказал президент — это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны», — заявил министр обороны.

Чем известен Шойгу, которого сняли с должности главы Минобороны РФ

Он добавил, что определенные этапы уже пройдены, но что-то еще предстоит пройти новому составу правительства.

Шойгу покинет свой пост, на его место президент России Владимир Путин предложил бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая.