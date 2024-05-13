Чем известен Шойгу, которого сняли с должности главы Минобороны РФ

12 мая 2024 года президент России Владимир Путин предложил сменить нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу на первого вице-премьера Андрея Белоусова. Шойгу — рекордсмен отечественной политики. Как складывалась его судьба от тувинского строителя до министра обороны России — в материале URA.RU.

Биография Шойгу: отец партийный деятель КПСС

Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в небольшом городке Чадан, Это была семья редактора местной районной газеты Кужугета Шойгу и зоотехника Александры Шойгу (в девичестве — Кудрявцевой).

Его отец, Кужугет Шойгу, впоследствии сделал партийную карьеру. Он занимал высокие посты в иерархии Тувинской АССР, будучи секретарем тувинского обкома КПСС и первым заместителем Совета министров.

Мать Шойгу родом из Орловской губернии, в подростковом возрасте вместе с семьей переехала в донбасский город Кадиевку (ныне Стаханов в ЛНР). Именно в Стаханове Сергей Шойгу был крещен в 1960 году.

После окончания школы в родном Чадан Шойгу поступил в Красноярский политех. Вуз он успешно окончил в 1977 году и получил диплом инженера-строителя.

На протяжении последующих 11 лет Сергей Кужугетович строил карьеру, работая в строительных организациях Тувы, Красноярского края и Хакасии. Он последовательно продвигался по карьерной лестнице, в итоге заняв должность управляющего строительным трестом.

Перестройка и новый виток карьеры Шойгу

В 1988 году, на волне перестроечных процессов, Шойгу сделал резкий карьерный поворот, перейдя на партийную работу и заняв должность второго секретаря Абаканского горкома КПСС. Спустя непродолжительное время, в 1990 году, он переехал в Москву.

После краткого периода работы в Госкомитете РСФСР по архитектуре и строительству, весной 1991 года Шойгу был назначен на пост главы только что созданного Российского корпуса спасателей. В 1991 году Шойгу и его подчиненные поддержали президента Бориса Ельцина. После этих событий Российский корпус спасателей был преобразован в Госкомитет, напрямую подчиняющийся президенту. Так Шойгу перешел к руководству ключевой структурой российских экстренных служб.

Политическим событием для Шойгу стало создание в 1999 году движения «Единство», которое было сформировано для участия в парламентских выборах в противовес коммунистам. Сергей Кужугетович возглавил эту структуру, которая, к всеобщему удивлению, заняла второе место по количеству мандатов, уступив лишь КПРФ. Шойгу также сыграл ключевую роль в формировании одной из ведущих политических сил современной России — партии «Единая Россия».

Дружба Путина и Шойгу

Шойгу на протяжении долгих лет пользовался особым доверием президента России Владимира Путина. Два года назад Путин и Шойгу отправились вместе в тайгу, чтобы провести там отпуск.

Во время отдыха в Сибири с министром обороны в 2021 году в машину президента чуть не врезалось стадо маралов. Это произошло, когда они вместе объезжали заповедник.

«Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх надо выступать. Равных бы не было никому», — рассказал тогда Путин.

Также они осмотрели предполагаемое лежбище медведя в тайге, катались на лодках и ловили рыбу. Путин и Шойгу во время поездки в тайгу сварили пойманную щуку.

Достижения Шойгу на посту Министра обороны

После избрания Владимира Путина на третий президентский срок в 2012 году, карьера Шойгу вновь претерпела стремительные изменения. По представлению тогдашнего президента Дмитрия Медведева его утвердили губернатором Московской области.

Однако пребывание Шойгу на должности главы Подмосковья оказалось недолгим. Уже в ноябре 2012 года он был назначен на пост министра обороны РФ, сменив Анатолия Сердюкова, в ведомстве которого было много коррупционных скандалов.

На посту Министра обороны РФ Шойгу сумел принципиально изменить структуру армии, пишет RT. Вот главные факты о его работе в ведомстве:

в структуру армии вернули дивизии, ранее переформатированные в бригады;

были сформированы силы специальных операций и воздушно-космические силы;

для ремонта военной техники и обеспечения питанием в полевых условиях перестали привлекать коммерческие компании;

ВС РФ отказались от покупки иностранной военной техники в пользу продукции российского ВПК;

перевооружение прошли все виды родов войск;

появилось главное военно-политическое управление ВС РФ, которое занялось организацией воспитательной работы военнослужащих;

создано военно-патриотическое движение «Юнармия»;

стали организовывать Армейские международные игры;

во время руководства Шойгу ВС РФ обеспечивали безопасность воссоединения Крыма, провели военную операцию в Сирии и начали проводить СВО на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил решение Путина об отставке Шойгу с должности министра обороны РФ «экономическим аспектом силового блока и необходимостью в инновациях» — новым главой Минобороны РФ стал Андрей Белоусов. После отставки Шойгу был назначен секретарем Совбеза РФ вместо Николая Патрушева. Помимо этого Шойгу будет заместителем президента России в Военно-промышленной комиссии и куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).