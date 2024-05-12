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Экономист назвал возможные задачи Белоусова при назначении министром обороны

Кандидат экономических наук Николай Кульбака назвал возможные задачи бывшего главы Минэкономразвития РФ и вице-премьера Андрея Белоусова при назначении главой министерства обороны. В беседе с «Лентой.ру» экономист предположил, что Белоусов задействует свой управленческий опыт в правительстве для руководства военным ведомством.

Ранее в Совете Федерации сообщили, что президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ. Уточнялось, что сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

«Это (идея назначить Белоусова главой Минобороны — прим. «Ленты.ру») указывает на то, что нужна именно экономическая составляющая оборонного комплекса», — пояснил Кульбака.

При этом он усомнился в том, что возможные кадровые изменения приведут к радикальным реформам сферы военно-промышленного комплекса.

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«Белоусов — сторонник командно-административной экономики, и едва ли он будет делать какие-то другие реформы. Скорее всего, не для этого он туда поставлен. Речь идет о том, чтобы наладить работу, потребуется организационный ресурс, чисто управленческая работа, причем не военной половины министерства, а его производственной стороны», — добавил специалист.

11 мая стало известно, что Андрей Белоусов, до 7 мая 2024 года занимавший должность первого вице-премьера России, покинет правительство и перейдет на новое место работы. На его должность предложен глава Минпромторга Денис Мантуров.

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