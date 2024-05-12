Песков: бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х годов

Бюджет Минобороны приближается к уровню середины 80-х годов, он составляет 6,7% ВВП, это пока не критично. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Бюджет Министерства обороны [РФ] и силового блока совсем недавно был еще в районе 3%, потом он вырос до 3,4%, и уже в самое последнее время он вырос до 6,7%. Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых министерство обороны, понятно, занимает ключевые позиции, так как именно министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности", - сообщил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что "это пока не критическая цифра".

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