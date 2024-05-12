Совфед 14 мая обсудит кандидатов на посты глав силовых ведомств и МИД

Совфед обсудит на дополнительном заседании во вторник, 14 мая, кандидатов на посты глав силовых ведомств и МИД, сообщается в Telegram-канале палаты.

«Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая», — уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны РФ. На пост главы МИД президент выдвинул Сергея Лаврова.

Министр обороны России Сергей Шойгу покинет свой пост после утверждения нового состава правительства.