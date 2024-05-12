$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

Совфед 14 мая обсудит кандидатов на посты глав силовых ведомств и МИД

Совфед обсудит на дополнительном заседании во вторник, 14 мая, кандидатов на посты глав силовых ведомств и МИД, сообщается в Telegram-канале палаты.

Совфед 14 мая обсудит кандидатов на посты глав силовых ведомств и МИД
© globallookpress.com
«Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая», — уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны РФ. На пост главы МИД президент выдвинул Сергея Лаврова.

Министр обороны России Сергей Шойгу покинет свой пост после утверждения нового состава правительства.

Политика
Сергей Шойгу
Андрей Белоусов
Сергей Лавров
Владимир Путин
Минобороны России
Совет Федерации
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости