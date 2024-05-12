Решение предложить Андрея Белоусова на пост министра обороны принято президентом РФ как верховным главнокомандующим, значит оно абсолютно продуманное, выверенное и точное. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Раз внес президент, верховный главнокомандующий, значит это абсолютно продуманное, выверенное и точное решение. Тут других мнений быть не может", - отметил Картаполов.

"А что и как будет потом - давайте порассуждаем тогда, когда все состоится официально", - добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, который прежде занимал Сергей Шойгу. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике нынешнего момента".

Песков объяснил возможное назначение Белоусова министром обороны России

Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании верхней палаты парламента 14 мая. По закону Совфед должен в течение семи дней провести консультации по кандидатурам, внесенным президентом России на должности глав Минобороны, МВД, МЧС, а также Минюста и МИД. Палата примет постановление о своем решении на заседании и незамедлительно направит его главе государства.