Путин предложил Кочнева на должность директора ФСО

Российский президент Владимир Путин предложил назначить Дмитрия Кочнева на должность директора Федеральной службы охраны (ФСО), говорится в Совета Федерации.
Как отметили в пресс-службе Совета Федерации, Путин внес кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.
«На должность директора Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович», — говорится в сообщении.
Тапкже Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ в связи с переходом на другую работу. Кроме того, он предложил переназначить Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел страны.
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