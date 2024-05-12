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Путин предложил Кочнева на должность директора ФСО

Российский президент Владимир Путин предложил назначить Дмитрия Кочнева на должность директора Федеральной службы охраны (ФСО), говорится в Совета Федерации.

Путин предложил Кочнева на должность директора ФСО
© РИА Новости

Как отметили в пресс-службе Совета Федерации, Путин внес кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

«На должность директора Федеральной службы охраныКочнев Дмитрий Викторович», — говорится в сообщении.

Тапкже Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совбеза РФ в связи с переходом на другую работу. Кроме того, он предложил переназначить Сергея Лаврова на пост министра иностранных дел страны.

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