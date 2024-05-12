Путин предложил назначить Ковальчука главой Счетной палаты
Президент России Владимир Путин предложил назначить Бориса Ковальчука главой Счетной палаты России. Об этом в воскресенье, 12 мая, сообщили в Совете Федерации.
— В Совет Федерации также поступило представление президента России для назначения на должность председателем Счетной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича, — следует из публикации в Telegram-канале Совфеда.
Глава государства также предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны России.
В тот же день первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков рассказал, что все комитеты Государственной думы РФ поддержали предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры членов правительства. Так, экс-вице-премьеру и главе Министерства промышленности и торговли Денису Мантурову предложили пост первого вице-премьера. Свои должности вице-премьеров также сохранят Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.
10 мая Путин утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства России.