Путин предложил Андрея Белоусова на пост министра обороны

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны, который прежде занимал Сергей Шойгу. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Совета Федерации. В прошлом правительстве Белоусов работал первым вице-премьером.

65-летний Белоусов в разное время занимал должности помощника главы государства Владимира Путина по экономическим вопросам, министра экономического развития РФ, директора департамента экономики и финансов Аппарата правительства РФ, генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в 1981-2006 гг. работал в Российской академии наук (до 1991 года - Академия наук СССР).

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С 30 апреля по 19 мая 2020 года, на время госпитализации Мишустина с коронавирусной инфекцией, Белоусов исполнял обязанности главы кабмина.