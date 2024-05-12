В Белгороде был совершен теракт, его организовала преступная группировка Зеленского, почерк которой очевиден. За организаторами удара стоят западные спонсоры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Теракт в Белгороде — ещё одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима», — написала Захарова в Telegram-канале.

Появились подробности обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде

По ее словам, прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали «почерком преступной группировки Зеленского».

При этом за группировкой стоят западные спонсоры.

В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что украинские формирования нанесли удар по Белгороду ракетами «Точка У» и реактивными снарядами. Они были перехвачены российской ПВО, однако фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» повредили многоэтажный жилой дом.