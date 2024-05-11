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Нарышкин ответил на вопрос о контактах с главой ЦРУ

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин не исключил, что в ближайшее время будет общаться с руководителем ЦРУ США Уильямом Бёрнсом. Об этом он сказал репортерам телеканала «Россия 1» в субботу.

Нарышкин ответил на вопрос о контактах с главой ЦРУ
© globallookpress.com
«В ближайшее время возможны ваши новые контакты с главой ЦРУ?» — спросила репортер.«Исключать нельзя», — ответил Нарышкин.

Ранее глава СВР отмечал, что контакты спецслужб России и стран Запада сохраняются, но масштаб взаимодействия существенно сократился.

По словам Нарышкина, это связано с тем, что страны Запада «по сути ведут агрессию против России».

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