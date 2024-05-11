Пушилин прокомментировал высказывания Макрона о вводе войск на Украину

Рискованные заявления о вводе экспедиционного корпуса французских войск на Украину, сделанные президентом Франции Эммануэлем в последние месяцы, нужны для того, чтобы переключить внимание населения с внутренних проблем республики на внешние, предположил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом пишет РИА «Новости».

По его данным, о гипотетическом вводе армейских подразделений на Украину говорили многие западные политики. Вместе с тем, чаще всего поднимал эту тему в общественном и политическом пространстве именно Макрон.

«Связываю его заявления с попыткой привлечь к себе дополнительное внимание, переключить внутреннюю повестку с тех проблем, которые есть внутри самой Франции, на какую-то внешнюю составляющую», — уточнил Пушилин.

Вместе с тем, подчеркнул глава ДНР, слова французского лидера являются «опасными и рискованными» на фоне текущей повестки.

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

Напомним, что западные страны начали поставки вооружений и военной техники на Украину с касок, тепловизоров и стрелкового оружия. В дальнейшем ассортимент поставляемого оружия постоянно расширялся, в перечне поставок последовательно появлялись БТР, БМП, ЗРК различных типов, дроны, основные боевые танки.

В феврале 2024 года, в связи с окончанием украинского контрнаступления и ухудшением ситуации на фронте, западные лидеры стали поднимать тему об отправке кадровых частей на Украину.

Слова глав государств и правительств вызвали резкую реакцию Москвы. Российские официальные лица подчеркнули, что отправка солдат на фронт приведет к дальнейшей эскалации конфликта.