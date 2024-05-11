Определено будущее министра культуры Любимовой после перестановок в правительстве

Исполняющая обязанности министра культуры России Ольга Любимова, скорее всего сохранит свой пост в новом составе правительства. Об этом сообщили источники, близкие к процессу кадровых изменений.

«Руководство страны довольно работой Любимовой», — утверждает один из собеседников издания «Ведомости».

Это также подтвердили другие источники, включая федерального чиновника и представителей медиакомпаний.

Подтверждение о сохранении Любимовой на посту министра культуры приходит на фоне ряда кадровых перестановок после инаугурации президента. Ольга Любимова вступила в должность в январе 2020 года и с тех пор занималась реализацией множества значимых проектов в сфере культуры.

После вступления Владимира Путина в должность президента России, согласно Конституции, в стране должна произойти смена состава правительства. 10 мая Госдума переизбрала премьер-министра Михаила Мишустина.