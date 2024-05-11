Путин обсудил с Мантуровым и Чемезовым вопросы, требующие «особого внимания»

Президент России Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности главы должность главы Минпромторга Денисом Мантуровым и гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым. На встрече Путин заявил, что есть вопросы, касающиеся промышленности, на которые сейчас стоит пристально обратить внимание.

«Комплекс, которым занимается Мантуров, — вся промышленность: оборонная, гражданская, все здесь сосредоточено. Знаю, что многое сделано, налажено, все функционирует, но есть и вопросы, которые требуют особого внимания», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля.

Путин отметил, что «Ростех» и Минпромторг тесно сотрудничают. Сегодня будет обсуждение того, как дальше строить работу, надо ли что-то корректировать.

Некоторые источники до этого заявили, что Мантуров может покинуть Минпромторг. На замену рассматривается кандидатура губернатора Калининградской области Антона Алиханова, который продолжит прежний курс. Эти перестановки связаны с формированием нового правительства. Подробности — в материале URA.RU.