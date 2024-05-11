Путин на встрече с Мантуровым и Чемезовым оценил сбои в работе промышленности

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с исполняющим обязанности вице-премьера — главы Минпромторга Денисом Мантуровым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Глава государства предложил присутствующим обсудить текущую работу в оборонной и гражданской промышленности и оценил сбои в ней, пишет РИА Новости.

Путин напомнил, что Мантуров в качестве зампреда правительства занимался оборонной и гражданской промышленностью, подчеркнув, что в этих отраслях «все сосредоточено».

«Значительный объем работы идет по этому направлению в рамках "Ростеха", и я хотел бы сейчас с вами поговорить о том, как строится эта работа сейчас и как мы планируем выстроить ее в ближайшее время», — обозначил тему для обсуждения он.

Глава государства подчеркнул, что никаких сбоев в текущей работе до формирования нового кабмина быть не должно, добавив, что в данный момент они отсутствуют.

«Знаю, что многое сделано, налажено, все функционирует, но есть и вопросы, которые требуют особого внимания», — заключил президент.

Днем ранее стало известно, что Путин утвердил кандидатуру Михаила Мишустина на должность председателя правительства России.