Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик

Президент России Владимир Путин направил поздравления жителям Донецкой и Луганской народных республик с 10-летием образования этих субъектов. Об этом в субботу, 11 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

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— Долгие восемь лет в условиях блокады, несмотря на обстрелы и провокации неонацистов, вы защищали Донбасс и в сентябре 2022 года выразили непреклонную волю: быть вместе со своей Родиной — Россией, — обратился глава государства к жителям ДНР.

Российский лидер в послании к жителям ЛНР отметил, что несмотря на агрессивные действия неонацистов, они «не предали своих предков» и сохранили «священную связь поколений». Путин отметил, что люди поддержали создание Луганской Народной Республики 11 мая 2014 года, тогда как сентябре 2022 года также выразили свою волю быть вместе с Россией, передает сайт Кремля.

Путин в четверг, 9 мая, поздравил жителей страны с Днем Победы. Президент в своей поздравительной речи отметил, что Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность. По словам российского лидера, «реваншизм и издевательство» над историей являются частью текущей политики Запада.