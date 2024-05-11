В Крыму призвали Запад признать Украину зоной влияния РФ
Территория Украины должна входить в зону российского влияния, соответствующее положение дел необходимо признать Западу. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
"Краткосрочные изменения статуса исконно российских земель должны быть восстановлены в пределах исторических границ и признаны зоной российского влияния", - подчеркнул он.
По его словам, обеспечение безопасности и устойчивого мира в Европе невозможно без учета исторически существующих геополитических интересов России.
Путин назвал Крым неотъемлемой частью России
До этого американская газета Hill писала, что США и Украине необходимо как можно быстрее начать переговоры по урегулированию украинского конфликта, несмотря на связанные с этим шагом "трудные решения" для Киева и Вашингтона.
Газета.Ru: главные новости