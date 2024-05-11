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МИД сообщил о создании Ленинградского военного округа в контексте угроз России близ границ

Ленинградский военный округ создан в контексте реагирования на наращивание военного потенциала НАТО вблизи российских границ. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

В МИД РФ рассказали о смысле создания Ленинградского военного округа
© РИА Новости
"Меры реагирования на наращивание военного потенциала НАТО вблизи наших границ принимаются. Так, указом президента Российской Федерации от 26 февраля 2024 года "О военно-административном делении Российской Федерации" воссоздан Ленинградский военный округ", - отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что дальнейшие ответные шаги, в том числе военно-технического характера, будут предприниматься исходя из конкретных угроз, создаваемых Финляндией и Швецией.

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