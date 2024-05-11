В МИД РФ рассказали о смысле создания Ленинградского военного округа

Ленинградский военный округ создан в контексте реагирования на наращивание военного потенциала НАТО вблизи российских границ. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

"Меры реагирования на наращивание военного потенциала НАТО вблизи наших границ принимаются. Так, указом президента Российской Федерации от 26 февраля 2024 года "О военно-административном делении Российской Федерации" воссоздан Ленинградский военный округ", - отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что дальнейшие ответные шаги, в том числе военно-технического характера, будут предприниматься исходя из конкретных угроз, создаваемых Финляндией и Швецией.