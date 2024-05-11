В МИД России пообещали асимметричный ответ на провокации стран Прибалтики

Россия будет отвечать на провокации стран Прибалтики как зеркально, так и асимметрично. Об этом заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

«Мы, разумеется, не остаемся в долгу и отвечаем на эти провокации как «зеркально», так и асимметрично», – заявил Беляев в интервью ТАСС.

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Он отметил, что уровень дипломатических отношений с Литвой, Латвией и Эстонией сейчас понижен до временных поверенных в делах. Работа российских дипмиссий в этих странах осложнена незаконными ограничениями на банковское обслуживание, отказом в выдаче виз и постоянными провокациями.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности и защищать интересы России, а также российских граждан и соотечественников, проживающих в странах Прибалтики.