Вооруженные силы Украины используют британское вооружение для нападений на территории России, сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

«Поставляемое британское вооружение активно применяется ВСУ в ходе террористических атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население Донбасса, а также других российских регионов», — заявил Беляев в интервью ТАСС.

Сергей Беляев также указал, что недавнее объявление Великобританией о выделении дополнительных денег на военную помощь Украине является стремлением Лондона подчеркнуть свою лидирующую роль в НАТО и Европе. Он отметил, что в контексте продолжающегося конфликта на Украине Великобритания остается одним из ключевых военных доноров киевского режима.

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Ранее главком ВС Британии, адмирал Тони Радакин заявил, что новая партия военной помощи Украине нацелена на увеличение дальних ударов по России. При этом глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина якобы имеет право наносить удары по территории России британским оружием.