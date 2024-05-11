Путин создал во ФСИН пять новых главных управлений
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании пяти новый главных управлений в Федеральной службе исполнения наказания (ФСИН). Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.
В частности, появится Главное управление собственной безопасности ФСИН. До этого в структуре организации существовало просто управление собственной безопасности.
Путин установил новое почетное звание
Кроме того, водятся четыре новые должности начальников главных управлений по Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также по Краснодарскому краю. Теперь число региональных главных управлений ФСИН возрастет с 11 до 15. Кроме того, появится управление по работе с личным составом.
В апреле сообщалось, что ФСИН разработала новые модели спецодежды для заключенных. Предполагается, что это поможет гуманизации системы исполнения наказаний.