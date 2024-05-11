В МИД России рассказали о диалоге с Британией по делу Скрипаля

Лондон не желает вести предметный разговор с Москвой о ситуации вокруг Сергея и Юлии Скрипалей и отказывается предоставить информацию о судьбе бывшего полковника ГРУ. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

По его словам, инцидент в Солсбери, произошедший в марте 2018 года, остается в числе главных раздражителей в российско-британских отношениях.

"Спустя шесть лет с момента происшествия Лондон по-прежнему демонстрирует нежелание к предметному диалогу как по линии внешнеполитических ведомств, так и следственных органов, - указал дипломат. - Англичане отказываются предоставить консульский доступ к россиянам согласно положениям Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней консульской конвенции 1965 года, предлагая поверить им на слово, что Скрипали якобы от такой возможности добровольно отказываются".

Беляев напомнил, что в апреле из Форин оффиса была получена нота, которую с некоторыми оговорками "можно считать подобием запоздалой официальной реакции". "В ней, в частности, сообщается, что Юлия Скрипаль якобы вновь отклонила предложение о консульском содействии, - отметил он. - Как и прежде, англичане отказались предоставить информацию о судьбе Сергея Скрипаля".

"Подобные отписки служат лишним доказательством пренебрежительного отношения Лондона к своим международным обязательствам и подтверждают постановочный характер инцидента в Солсбери, настоящей целью которого было нанесение ущерба международной репутации России и двусторонним отношениям, - подчеркнул дипломат. - Мы, безусловно, продолжим попытки выяснить судьбу наших граждан".

Собеседник агентства также добавил, что за прошедшие с момента провокации годы посольство России в Лондоне направило в британский МИД более 60 письменных запросов.