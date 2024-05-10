Путин установил новое почетное звание

Президент РФ Владимир Путин своим указом установил новое почетное звание - "Заслуженный работник избирательной системы РФ". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник избирательной системы РФ", - говорится в указе.

Этим же документом утверждено положение о новом почетном звании. Согласно документу, оно может присваиваться членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также другим работникам избиркомов за личные заслуги в подготовке выборов и референдумов, развитии избирательной системы, повышении правовой культуры избирателей, обеспечении и защите избирательных прав и так далее.