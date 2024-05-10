Генассамблея ООН расширила права Палестины в организации

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации, и рекомендовала Совбезу положительно рассмотреть вопрос о членстве страны. Трансляция доступна на сайте организации.

© Lenta.ru

«Государство Палестина имеет право на членство в ООН в соответствии со статьей 4 Устава и поэтому должно быть принято в члены Организации Объединенных Наций», — сказано в резолюции.

Палестина с 79-й сессии Генассамблеи, начинающейся в сентябре, получит право на полное участие в конференциях ООН, в международных конференциях и совещаниях, созываемых под эгидой Генеральной Ассамблеи или под эгидой других органов ООН.

Также у государства будет право вносить предложения и поправки, быть соавтором предложений и поправок, в том числе от имени групп государств, право выступать по мотивам голосования от лица групп. Кроме того, Палестина сможет выдвигать процедурные предложения, в том числе по порядку ведения заседания.

За резолюцию голосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались.

Ранее группа американских сенаторов предложила отказаться от финансирования ООН, если туда примут Палестину. Они призвали не выделять средства при одном условии. Инициатива подписана 24 сенаторами во главе с республиканцем Джимом Ришем из комитета по международным отношениям.