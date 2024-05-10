Медведев назвал Кэмерона мутным британцем

Дмитрий Медведев, заместитель руководителя Совета безопасности России назвал главу МИД Великобритании «мутным британцем». Это произошло после слов Дэвида Кэмерона о необходимости «бороться с президентом России Владимиром Путиным до победного конца», пишет РИА Новости.

«Тут некто Кэмерон призвал бороться с Путиным до победного конца. Ох… Я этого парня неплохо помню. Работал с ним, когда он стал премьером. Обычный мутный британец», - написал Медведев в Telegram-канале.

Ранее, по словам Медведева, Кэмерон «не был даже патентованным русофобом», но «был радостно-глуповат».

Что касается непосредственно призыва английского министра, Медведев пошутил, что не находит приличных слов для ответа.

«А насчет борьбы с Путиным. Иными словами, борьбы с Россией. Нет у меня приличного ответа, кроме разве что одного. Дэвид - ты, того, поаккуратнее. Можно и … Нет, не буду. Он тоже неприличный», - резюмировал Медведев.

Вспоминая слова Кэмерона о том, что украинцы могут стрелять британскими ракетами, куда хотят, Медведев призвал Кэмерона вести себя сдержаннее..

«При определенных обстоятельствах ответ за такое полетит не только в Киев», - предупредил он.

Ранее газета The Guardian написала, что Кэмерон хочет призвать западные страны стать жестче в вопросах ситуации на Украине. Он также добавил, что им стоит извлечь урок из конфликта Киева и России. Министр иностранных дел Британии выступил с этими тезисами 9 мая в британском парламенте.