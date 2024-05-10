Путин подписал указ о назначении председателя правительства РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Мишустин назначается на пост председателя правительства РФ второй раз. Впервые он занял эту должность в январе 2020 года, когда второй кабмин Дмитрия Медведева ушел в отставку.

В процедуре формирования правительства за эти четыре года произошли изменения. Раньше все члены кабмина назначались президентом: премьер - по согласованию с Госдумой, министры и вице-премьеры - без. Теперь же их предварительно утверждает парламент. Такая процедура была закреплена поправкой к конституции в 2020 году.

Госдума утвердила Мишустина на пост премьер-министра России

Кандидатура Мишустина ранее была одобрена в Госдуме. Теперь, когда он официально назначен указом президента, ему предстоит выдвинуть претендентов на должности министров и вице-премьеров - они тоже будут рассматриваться нижней палатой парламента. Исключение - руководители МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста: их кандидатуры определяются главой государства и назначаются после консультаций с Совфедом.